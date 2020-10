Chiesa: “L’esordio in Champions è stato fantastico” (Di martedì 20 ottobre 2020) Esordio indimenticabile per Federico Chiesa alla sua prima uscita stagionale in Champions League. L’ex Fiorentina è stato protagonista di un’ottima gara con la maglia da titolare. Nel post-gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto quello che chiedeva il mister, mi sono messo a disposizione. L’esordio in Champions è stato fantastico, poi abbiamo vinto e la serata non poteva essere migliore. Ruolo? Mi trovo bene dove mi mette il mister, e noi scendiamo in campo per vincere, sempre. Stasera volevamo la vittoria per partire bene, ma siamo stati bravi sia a Crotone che stasera ad inizio secondo tempo ad aprire una partita che portata avanti avrebbe creato qualche problema.” Foto: twitter Juve L'articolo Chiesa: “L’esordio in ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Esordio indimenticabile per Federicoalla sua prima uscita stagionale inLeague. L’ex Fiorentina èprotagonista di un’ottima gara con la maglia da titolare. Nel post-gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto quello che chiedeva il mister, mi sono messo a disposizione. L’esordio infantastico, poi abbiamo vinto e la serata non poteva essere migliore. Ruolo? Mi trovo bene dove mi mette il mister, e noi scendiamo in campo per vincere, sempre. Stasera volevamo la vittoria per partire bene, ma siamo stati bravi sia a Crotone che stasera ad inizio secondo tempo ad aprire una partita che portata avanti avrebbe creato qualche problema.” Foto: twitter Juve L'articolo: “L’esordio in ...

