Chiara Ferragni | Fedez e la telefonata di Conte | perché le polemiche sono sbagliate

(Di martedì 20 ottobre 2020) Non sono mancate – come spesso accade quando ci sono di mezzo i Ferragnez – le critiche. Ma (almeno) questa volta non bisognerebbe indignarsi davanti alla telefonata che il presidente del Consiglio Conte ha fatto a Chiara Ferragni e Fedez per chiedergli di invitare i giovani a indossare la mascherina. Il motivo è semplice: quando si parla di lotta al Covid diventa fondamentale il contributo di ogni singola persona, ed è quindi facile immaginare quanto possano fare due come i Ferragnez che insieme uniscono 32 milioni di follower, ossia circa la metà degli abitanti dell’Italia intera.