Chiara Ferragni esorta all’uso della mascherina | «Sensibilizzare è un dovere di chi ha un grosso seguito»

Leggi su iodonna

(Di martedì 20 ottobre 2020), storia di un successo sfoglia la gallery Dopo Fedez tocca a. Ora è l’imprenditrice a scendere in campo sui social perre a utilizzare la. Facendoall’appello del marito che per primo ha chiesto ai giovani di indossare il dispositivo di protezione su invito del premier Conte, ora èa chiedere un piccolo gesto per evitare il peggio. Leggi ...