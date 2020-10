Chi è Speranza Capasso | la fidanzata “paziente” di Alberto Maritato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020)di, è una delle fidanzate più pazienti di questa edizione di Temptation Island. Bellissima e dai colori mediterraneidi Temptation Island 2020 è approdata nel programma condotto da Alessia Marcuzzi a causa del fidanzato che, dopo 16 anni di relazione, non è più sicuro dei sentimenti che prova per lei: che l’amore si sia trasformato in abitudine? Sembrerebbe proprio di sì e questolo sa bene (o per lo meno, lo sospetta), ecco perché la ragazza in un primo momento non voleva prendere parte al reality show ideato da Maria De Filippi, poiché certa che il viaggio nei sentimenti di Temptation avrebbe scoperchiato un vaso di Pandora talmente ricolmo di ...