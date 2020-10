Chi è Antonella Lualdi: età, carriera e storia della grande attrice (Di martedì 20 ottobre 2020) Antonella Lualdi, nome d’arte di Antonietta De Pascale, è un’attrice e cantante italiana con una grandissima carriera alle spalle. Antonella Lualdi nasce a Beirut, in Libano, il 6 luglio 1931 da papà italiano e mamma greca. Il padre, un ingegnere civile, era incaricato di progettare un ponte proprio nella capitale libanese. Dopo un percorso di … L'articolo Chi è Antonella Lualdi: età, carriera e storia della grande attrice è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 20 ottobre 2020), nome d’arte di Antonietta De Pascale, è un’e cantante italiana con una grandissimaalle spalle.nasce a Beirut, in Libano, il 6 luglio 1931 da papà italiano e mamma greca. Il padre, un ingegnere civile, era incaricato di progettare un ponte proprio nella capitale libanese. Dopo un percorso di … L'articolo Chi è: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Buffycord : RT @Ri_Ghetto: Antonella Elia opinionista centratissima mi dispiace per chi non la sta apprezzando perché è letteralmente l'unica cosa gius… - ANGELA81570326 : @luciadem_ @annagrossi3 @EliaAntonella non la conosco per cui non posso definirla acida, però chi ama quella tipolo… - MementoMoro : Ma parliamo di chi zittisce Antonella? Che forse forse è proprio Signorini? NCS RAGA, NON LO SA FARE. #GFVIP - mraxero : Signorini hai impedito a Antonella di parlare,ed hai anticipato chi sarebbe uscito hai detto:Nelle prossime puntate… - Vany19787191 : #GFVIP Pupo 'Io l'ho conosciuta nei primi anni, e non credo che se la tiri' Antonella 'Commovente' Io la amo, davv… -