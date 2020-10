Chelsea-Siviglia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Chelsea debutta in Champions League 2020/2021 nel match di cartello del gruppo E contro il Siviglia. I campioni in carica dell’Europa League volano a Stamford Bridge per sfidare uno dei club che in estate ha lavorato di più sul mercato, i ragazzi di Lampard infatti non nascondono le proprie ambizioni nonostante la partenza a rilento. Martedì 20 ottobre alle ore 21.00 andrà in scena la sfida che sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport al canale 254, disponibile anche la diretta streaming sulla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Ildebutta innel match di cartello del gruppo E contro il. I campioni in carica dell’Europavolano a Stamford Bridge per sfidare uno dei club che in estate ha lavorato di più sul mercato, i ragazzi di Lampard infatti non nascondono le proprie ambizioni nonostante la partenza a rilento. Martedì 20 ottobre alle ore 21.00 andrà in scena la sfida che sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport al254, disponibile anche lasulla piattaforma di Sky Go.

zazoomblog : Chelsea-Siviglia Lopetegui alla vigilia: “Sarà un’impresa complicata” - #Chelsea-Siviglia #Lopetegui #vigilia: - sportface2016 : #ChelseaSiviglia | Le parole di #Lopetegui alla vigilia - zazoomblog : Chelsea-Siviglia Lampard alla vigilia: “Champions ottimo banco di prova per noi” - #Chelsea-Siviglia #Lampard… - MalfiToto : RT @napolista: “Arbitri italiani raccomandati in Europa”: polemica per Chelsea-Siviglia a Massa Designazione contestata Per il ruolo di Ros… - infobetting : Chelsea-Siviglia: formazioni, quote, pronostici. Subito grande sfida nel gruppo E -