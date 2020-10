Champions League: successo per Juve e Lazio, flop Chelsea. I risultati della prima giornata (Di martedì 20 ottobre 2020) La Champions League entra nel vivo.Dopo il successo maturato dalla Juventus contro la Dinamo Kiev, anche la Lazio conquista una vittoria nella sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund. Può sorridere anche il Barcellona, impostasi con il risultato di 5-1 sul Ferencvaros. Non vanno oltre lo 0-0, invece, Chelsea e Siviglia. Il Manchester United passa a Parigi grazie al gol nel finale di Rashford, che permette ai tedeschi di volare in testa al girone H insieme al Lipsia: impostosi sul Basaksehir per 2 reti a zero.Di seguito, tutti i risultati della prima giornata di Champions League:Dinamo Kiev-Juventus 0-2Zenit-Club Brugge ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Laentra nel vivo.Dopo ilmaturato dallantus contro la Dinamo Kiev, anche laconquista una vittoria nella sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund. Può sorridere anche il Barcellona, impostasi con il risultato di 5-1 sul Ferencvaros. Non vanno oltre lo 0-0, invece,e Siviglia. Il Manchester United passa a Parigi grazie al gol nel finale di Rashford, che permette ai tedeschi di volare in testa al girone H insieme al Lipsia: impostosi sul Basaksehir per 2 reti a zero.Di seguito, tutti idi:Dinamo Kiev-ntus 0-2Zenit-Club Brugge ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, gol e highlights della prima giornata Sky Sport La Lazio inizia la Champions vincendo, 3-1 al Borussia Dortmund

ROMA (ITALPRESS) – Esordio da sogno per la Lazio, che strapazza il Borussia Dortmund 3-1 nella 1^ giornata del girone F di Champions League, trascinata dal solito Immobile. La Scarpa d’Oro in carica ...

Lazio, la rivincita di Immobile: «Che emozione»

«Un'emozione incredibile scendere in campo oggi - ha detto il bomber biancoceleste a fine partita - dopo tanti anni riportare questa maglia e questa società in Champions League è bellissimo. C'era ...

