Champions League: stasera Dinamo Kiev-Juve e Lazio-Dortmund (Di martedì 20 ottobre 2020) Prende il via questa sera il primo turno di Champions League, che vede subito impegnate due squadre italiane. La Juventus di Andrea Pirlo, inserita nel Gruppo G, se la vedrà con la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, mentre la Lazio di Simone Inzaghi, Gruppo F, ospita allo stadio Olimpico di Roma il Borussia Dortmund di Lucien Favre. Dinamo Kiev-Juventus: precedenti e probabili formazioni Per il debutto in coppa Andrea Pirlo avrà tutti i fari puntati addosso, soprattutto per via dei due pareggi rimediati contro Roma e Crotone. Si tratta del 5° incrocio tra le due squadre in Champions League e il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri con tre vittorie e un ... Leggi su calcioblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Prende il via questa sera il primo turno di, che vede subito impegnate due squadre italiane. Lantus di Andrea Pirlo, inserita nel Gruppo G, se la vedrà con ladi Mircea Lucescu, mentre ladi Simone Inzaghi, Gruppo F, ospita allo stadio Olimpico di Roma il Borussiadi Lucien Favre.ntus: precedenti e probabili formazioni Per il debutto in coppa Andrea Pirlo avrà tutti i fari puntati addosso, soprattutto per via dei due pareggi rimediati contro Roma e Crotone. Si tratta del 5° incrocio tra le due squadre ine il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri con tre vittorie e un ...

Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - SkySport : TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague… - ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - AndreaZeoli : RT @gippu1: A 75 anni, 2 mesi e 21 giorni, stasera Mircea #Lucescu diventerà l'uomo più anziano ad aver mai allenato in Champions League (b… - delinquentweet : Mai come quest'anno è difficile fare pronostici sulla Champions League. Quindi, quali sono le vostre 3 favorite alla partenza? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, partite e curiosità sulla prima giornata Sky Sport Diretta Psg Manchester United/ Streaming video tv: big match in Champions League

Psg Manchester United, diretta dall’arbitro Antonio Mateu Lahoz, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 20 ottobre 2020, presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi per la prima giornata ...

Calciomercato Lazio: Inzaghi soddisfatto delle operazioni fatte

Si è spesso parlato del mercato fatto dalla dirigenza laziale, contestato da alcuni soprattutto perchè questo, dopo tredici anni, è il momento del ritorno in Champions League. Ma Simone Inzaghi, ...

Psg Manchester United, diretta dall’arbitro Antonio Mateu Lahoz, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 20 ottobre 2020, presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi per la prima giornata ...Si è spesso parlato del mercato fatto dalla dirigenza laziale, contestato da alcuni soprattutto perchè questo, dopo tredici anni, è il momento del ritorno in Champions League. Ma Simone Inzaghi, ...