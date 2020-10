Champions League, oggi si chiude la prima giornata: ecco il programma (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo Juve e Lazio, che hanno vinto rispettivamente contro Dinamo Kiev e Borussia Dortmund, oggi è il turno di Inter e Atalanta. Si chiude oggi la prima giornata dei gironi di Champions League dopo le vittorie di United, Lipsia e Barcellona. Queste legare in programma questa sera: MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE Salisburgo-Lokomotiv Mosca h18.55 Real Madrid-Shakhtar Donetsk h18.55 Bayern-Atletico Madrid h21:00 Inter-Borussia M. h21:00 Olympiacos-Marsiglia h21:00 City-Porto h21:00 Ajax-Liverpool h21:00 Midtjylland-Atalanta h21:00 Foto: twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo Juve e Lazio, che hanno vinto rispettivamente contro Dinamo Kiev e Borussia Dortmund,è il turno di Inter e Atalanta. Siladei gironi didopo le vittorie di United, Lipsia e Barcellona. Queste legare inquesta sera: MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE Salisburgo-Lokomotiv Mosca h18.55 Real Madrid-Shakhtar Donetsk h18.55 Bayern-Atletico Madrid h21:00 Inter-Borussia M. h21:00 Olympiacos-Marsiglia h21:00 City-Porto h21:00 Ajax-Liverpool h21:00 Midtjylland-Atalanta h21:00 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

