Champions League, le formazioni ufficiali di Lazio-Borussia Dortmund. Del Piero: “Senza lockdown questa squadra avrebbe vinto lo Scudetto” (Di martedì 20 ottobre 2020) La Lazio è pronta a scendere in campo contro il Borussia Dortmund, partita che segna il ritorno in Champions dei biancocelesti dopo 13 anni. Ecco gli schieramenti ufficiali:LE formazioni ufficialicaption id="attachment 1039827" align="alignnone" width="1024" Lazio Borussia, getty images/captionLazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Hoedt, Armini, D.Anderson, Akpa Akpro, Czyz, Parolo, Caicedo, Muriqi. All.: InzaghiBorussia Dortmund (3-4-2-1): Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Guerreiro, Witsel, Bellingham; Reus, Sancho; Haaland. All.: FavreL'ex bandiera della ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Laè pronta a scendere in campo contro il, partita che segna il ritorno indei biancocelesti dopo 13 anni. Ecco gli schieramenti:LEcaption id="attachment 1039827" align="alignnone" width="1024", getty images/caption(3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Hoedt, Armini, D.Anderson, Akpa Akpro, Czyz, Parolo, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi(3-4-2-1): Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Guerreiro, Witsel, Bellingham; Reus, Sancho; Haaland. All.: FavreL'ex bandiera della ...

ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - Inter : LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - junews24com : Doppietta Morata: lo spagnolo non perdona dentro l'area - VIDEO - - 24enrico : Alvaro Morata, attaccante da Champions League. #DynamoJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, partite e curiosità sulla prima giornata Sky Sport Atalanta, Ilicic è tornato: ecco il piano di Gasperini

Domani l’Atalanta si rituffa per la seconda volta nella sua storia nell’alveo della Champions League. Per i bergamaschi è una dolce carezza in un momento in cui lo spettro del Covid 19 ricomincia a ...

Antonio Conte: In Champions più attrezzati, saremo arbitri del nostro destino

MILANO - ’’Il tasso di esperienza è cresciuto, anche per il percorso fatto l’anno scorso fra il girone di Champions e l’Europa League in cui siamo arrivati in finale. Questo ha accresciuto, e di tanto ...

Domani l’Atalanta si rituffa per la seconda volta nella sua storia nell’alveo della Champions League. Per i bergamaschi è una dolce carezza in un momento in cui lo spettro del Covid 19 ricomincia a ...MILANO - ’’Il tasso di esperienza è cresciuto, anche per il percorso fatto l’anno scorso fra il girone di Champions e l’Europa League in cui siamo arrivati in finale. Questo ha accresciuto, e di tanto ...