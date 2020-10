Champions League, Lazio-Borussia Dortmund: torna Immobile, out Hoedt. Le formazioni ufficiali (Di martedì 20 ottobre 2020) Manca sempre meno a Lazio-Borussia Dortmund.E' pronta a rituffarsi nella realtà della Champions League dopo 13 anni, la formazione di Simone Inzaghi. All'"Olimpico" di Roma, questa sera, la Lazio, ospiterà il Borussia Dortmund. Dopo avere saltato la sfida contro la Sampdoria torna Immobile, con lui c'è Correa. Out Hoedt in difesa.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. InzaghiBorussia Dortmund (3-4-1-2): Hitz; Piszczek, Hummels, ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Manca sempre meno a.E' pronta a rituffarsi nella realtà delladopo 13 anni, la formazione di Simone Inzaghi. All'"Olimpico" di Roma, questa sera, la, ospiterà il. Dopo avere saltato la sfida contro la Sampdoria, con lui c'è Correa. Outin difesa.Di seguito, ledella sfida:(3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares;, Correa. All. Inzaghi(3-4-1-2): Hitz; Piszczek, Hummels, ...

Ten Hag: «Voglio un Ajax coraggioso. Il Liverpool non ci cambierà»

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa del match di Champions League contro il Liverpool. «Il Liverpool è la miglior squadra al mondo, ma noi vogliamo giocare proprio ...

