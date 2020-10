Champions League, Lazio-Borussia Dortmund 3-1: i gol di Immobile, Haaland e Akpa-Akpro (Di martedì 20 ottobre 2020) La Lazio si è portata subito in vantaggio grazie a Ciro Immobile che sfrutta lo scarso impegno della difesa del Borussia Dortmund e riesce a mandare il pallone in porta al 6′. Il primo tempo è proseguito con una Lazio particolarmente aggressiva e incisiva che è riuscita a staccare ancora di più al 23′ con un ottimo tiro di Luiz Felipe, successivamente indicato dalla UEFA come un autogol dello svizzero Marwin Hitz, portiere del Borussia Dortmund. Il primo tempo si chiude 2-0. All’avvio del secondo tempo, dopo una serie di cambi (Hoedt al posto di Luiz Felipe, Reina al posto di Bellingham, Brandt al posto di Piszczek e Akpa Akpro e Muriqi al posto di Correa e Milinkovic) il ... Leggi su calcioblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Lasi è portata subito in vantaggio grazie a Ciroche sfrutta lo scarso impegno della difesa dele riesce a mandare il pallone in porta al 6′. Il primo tempo è proseguito con unaparticolarmente aggressiva e incisiva che è riuscita a staccare ancora di più al 23′ con un ottimo tiro di Luiz Felipe, successivamente indicato dalla UEFA come un autogol dello svizzero Marwin Hitz, portiere del. Il primo tempo si chiude 2-0. All’avvio del secondo tempo, dopo una serie di cambi (Hoedt al posto di Luiz Felipe, Reina al posto di Bellingham, Brandt al posto di Piszczek ee Muriqi al posto di Correa e Milinkovic) il ...

