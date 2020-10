Champions League, italiane in cerca di riscatto. Pirlo al debutto, Inzaghi sfida il Dortmund (Di martedì 20 ottobre 2020) Primo turno di Champions, stasera Juve a Kiev e Lazio Borussia Dortmund. Domani Atalanta Midtjylland e Inter M’Gladbach Tre sconfitte e un pareggio. L’avvicinamento alla prima giornata di Champions, per le quattro italiane in corsa, poteva andare decisamente meglio. La pausa ha spezzato il ritmo, il pensiero all’Europa probabilmente ha distratto, l’unica a fare punti è la Juventus a Crotone, mentre Lazio e Atalanta crollano contro Samp e Napoli e l’Inter rimedia una sconfitta di misura nel derby. Apre la Juve a Kiev (stasera h18.55), trasferta tutt’altro che scontata con il debuttante Pirlo contro il suo maestro Lucescu. Ancora senza Cristiano Ronaldo. In prima serata (stasera h 21) il big match all’Olimpico tra Lazio e Borussia Dortmund, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Primo turno di, stasera Juve a Kiev e Lazio Borussia. Domani Atalanta Midtjylland e Inter M’Gladbach Tre sconfitte e un pareggio. L’avvicinamento alla prima giornata di, per le quattroin corsa, poteva andare decisamente meglio. La pausa ha spezzato il ritmo, il pensiero all’Europa probabilmente ha distratto, l’unica a fare punti è la Juventus a Crotone, mentre Lazio e Atalanta crollano contro Samp e Napoli e l’Inter rimedia una sconfitta di misura nel derby. Apre la Juve a Kiev (stasera h18.55), trasferta tutt’altro che scontata con il debuttantecontro il suo maestro Lucescu. Ancora senza Cristiano Ronaldo. In prima serata (stasera h 21) il big match all’Olimpico tra Lazio e Borussia, ...

Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - SkySport : TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague… - FcInterNewsit : Bastoni, Nainggolan e non solo: l'Inter ritrova anche Sensi. Conte respira in vista dell'esordio in Champions League - internewsit : Champions League, oggi si comincia: partite e diretta TV del martedì - - Ticinonline : Eurostelle, bentornate #championsleague #coppa @ChampionsLeague -