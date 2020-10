Champions League, il Lipsia abbatte l’Istanbul 2-0 (Di martedì 20 ottobre 2020) Julian Nagelsmann non poteva non iniziare meglio di così la sua seconda avventura in Champions League con suoi Tori del Lipsia. Mattatore della serata è stato Angelino, che con una doppietta ha deciso l’andazzo dell’incontro già nel primo tempo. Buruk e il suo Istanbul Basaksehir non hanno potuto fermare la forza dei tedeschi, che ora guardano con più fiducia al passaggio del girone. Come è andato il primo tempo della RB Arena? Passano nemeno cinque minuti e il Lipsia trova d’ un’occasione di testa con Upamecano, Gunok salva miracolosamente. I turchi soffrono la pressione dei tedeschi, ma non mancano le occasioni in cui mettersi in mostra: Crivelli al 9′ ci prova ma il suo tiro viene respinto mentre Topal cerca di aggangiare di tuffo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) Julian Nagelsmann non poteva non iniziare meglio di così la sua seconda avventura incon suoi Tori del. Mattatore della serata è stato Angelino, che con una doppietta ha deciso l’andazzo dell’incontro già nel primo tempo. Buruk e il suo Istanbul Basaksehir non hanno potuto fermare la forza dei tedeschi, che ora guardano con più fiducia al passaggio del girone. Come è andato il primo tempo della RB Arena? Passano nemeno cinque minuti e iltrova d’ un’occasione di testa con Upamecano, Gunok salva miracolosamente. I turchi soffrono la pressione dei tedeschi, ma non mancano le occasioni in cui mettersi in mostra: Crivelli al 9′ ci prova ma il suo tiro viene respinto mentre Topal cerca di aggangiare di tuffo ...

