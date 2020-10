Champions League, grande Lazio: Borussia steso all’Olimpico (Di martedì 20 ottobre 2020) Ritorno in Champions da sogno per la Lazio che all'Olimpico manda ko il Dortmund di Haaland per 3-1. A segno Immobile, autorete di Hitz e Akpa Akpro.LA PARTITAcaption id="attachment 1039899" align="alignnone" width="1024" Lazio Borussia, getty images/captioncaption id="attachment 1039901" align="alignnone" width="1024" Lazio Borussia, getty images/captionLa Lazio doveva dimenticare in fretta la bruttissima prestazione di Genova contro la Sampdoria e così è stato. I ragazzi di Inzaghi sono entrati in campo con una testa ed una brillantezza completamente diversa da quelle mostrate sabato nella disfatta di Marassi. La gara si è indirizzata subito bene con la rete di Immobile dopo 6 minuti, con i biancocelesti che sfruttano al meglio un brutto errore ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Ritorno inda sogno per lache all'Olimpico manda ko il Dortmund di Haaland per 3-1. A segno Immobile, autorete di Hitz e Akpa Akpro.LA PARTITAcaption id="attachment 1039899" align="alignnone" width="1024", getty images/captioncaption id="attachment 1039901" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLadoveva dimenticare in fretta la bruttissima prestazione di Genova contro la Sampdoria e così è stato. I ragazzi di Inzaghi sono entrati in campo con una testa ed una brillantezza completamente diversa da quelle mostrate sabato nella disfatta di Marassi. La gara si è indirizzata subito bene con la rete di Immobile dopo 6 minuti, con i biancocelesti che sfruttano al meglio un brutto errore ...

