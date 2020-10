Champions League e Covid-19: tagliati i premi alle squadre (Di martedì 20 ottobre 2020) La forte crisi economica innescata dalla pandemia colpisce anche la Champions League. La Uefa taglia i premi per la competizione Dopo quasi un anno di convivenza con la drammatica pandemia da Coronavirus che ha investito tutto il mondo, si iniziano a vedere significative ricadute nell’economia. Dai PIL nazionali che vanno a picco fino ai migliaia di posti di lavoro persi. Ma il Covid-19 ha colpito anche il mondo del calcio. La Uefa ha infatti deciso di applicare una spending review sui premi delle competizioni europee. Stando a quanto riportato dal Times la decisione era inevitabile visti i 512 milioni persi la scorsa stagione a causa della riduzione dei ricavi da diritti Tv e da sponsorizzazioni. Inoltre, anche se il taglio era prevedibile, ci si aspettava che la UEFA distribuisse i tagli ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020) La forte crisi economica innescata dalla pandemia colpisce anche la. La Uefa taglia iper la competizione Dopo quasi un anno di convivenza con la drammatica pandemia da Coronavirus che ha investito tutto il mondo, si iniziano a vedere significative ricadute nell’economia. Dai PIL nazionali che vanno a picco fino ai migliaia di posti di lavoro persi. Ma il-19 ha colpito anche il mondo del calcio. La Uefa ha infatti deciso di applicare una spending review suidelle competizioni europee. Stando a quanto riportato dal Times la decisione era inevitabile visti i 512 milioni persi la scorsa stagione a causa della riduzione dei ricavi da diritti Tv e da sponsorizzazioni. Inoltre, anche se il taglio era prevedibile, ci si aspettava che la UEFA distribuisse i tagli ...

ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - Inter : LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - Noovyis : (Lazio-Borussia Dortmund di Champions League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming) Playhitmusic - - TifosiBN : É uscito #Chiellini per un #infortunio muscolare. Sostituito da #Demiral. Restiamo purtroppo con solo due #centrali… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, partite e curiosità sulla prima giornata Sky Sport Infortunio Chiellini, altro stop per il difensore della Juventus!

INFORTUNIO CHIELLINI – La Juventus è in campo per la partita di Champions League contro la Dinamo Kiev. Nei primi minuti partita equilibrata con il bianconeri che ci provano soprattutto con Chiesa, ...

Lazio-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla in TV

E' tutto pronto in casa Lazio: 13 anni dopo l'ultima volta ci sarà l'esordio in Champions League. Girone F che si aprirà col botto e con la sfida più difficile, quella contro il Borussia Dortmund ...

INFORTUNIO CHIELLINI – La Juventus è in campo per la partita di Champions League contro la Dinamo Kiev. Nei primi minuti partita equilibrata con il bianconeri che ci provano soprattutto con Chiesa, ...E' tutto pronto in casa Lazio: 13 anni dopo l'ultima volta ci sarà l'esordio in Champions League. Girone F che si aprirà col botto e con la sfida più difficile, quella contro il Borussia Dortmund ...