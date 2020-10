Champions League, Dinamo Kiev-Juventus e Lazio-Borussia Dortmund in diretta su Sky (Di martedì 20 ottobre 2020) Torna in campo oggi, martedì 20 ottobre 2020, la Champions League, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter. Per le interviste del pre e post partita, da quest’anno a Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24, ci sarà Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò. Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di oggi. MARTEDÌ 20 OTTOBRE ore 18.55 diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale ... Leggi su tvblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Torna in campo oggi, martedì 20 ottobre 2020, la, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte:, Atalanta e Inter. Per le interviste del pre e post partita, da quest’anno aShow, in onda anche su Sky Sport 24, ci sarà Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò. Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di oggi. MARTEDÌ 20 OTTOBRE ore 18.55Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale ...

Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - SkySport : TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague… - FcInterNewsit : Bastoni, Nainggolan e non solo: l'Inter ritrova anche Sensi. Conte respira in vista dell'esordio in Champions League - calciotoday_it : ??Possibile rivoluzione per la #ChampionsLeague tra qualche anno ??Il piano - aquila7630 : Presentazione e come seguire il match #LazioBorussiaDortmund, 1.a giornata #ChampionsLeague gruppo F. #20ottobre… -