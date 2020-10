Champions League, Dinamo Kiev-Juventus 0-2: ottimo esordio di Pirlo a Kiev (Di martedì 20 ottobre 2020) Vittoria schiacciante per la Juventus nell’esordio di Pirlo da allenatore in Champions League. Dopo un inizio di match contro il Dinamo Kiev senza reti e l’improvvisa sostituzione di Giorgio Chiellini al 20′ per problema muscolare, la partita è stata sbloccata solo all’avvio del secondo tempo. Appena un minuto dopo il ritorno in campo è Alvaro Morata a mandarla in porta al 46′ al termine di una concitata azione che ha visto coinvolti tutti i giocatori offensivi della Juventus. Il vantaggio viene ulteriormente accentuato all’84’ ed è ancora Morata a rendersi protagonista del secondo gol con un fantastico colpo di testa su un cross di Cuadrado. Nonostante i tre minuti di ... Leggi su calcioblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Vittoria schiacciante per lanell’dida allenatore in. Dopo un inizio di match contro ilsenza reti e l’improvvisa sostituzione di Giorgio Chiellini al 20′ per problema muscolare, la partita è stata sbloccata solo all’avvio del secondo tempo. Appena un minuto dopo il ritorno in campo è Alvaro Morata a mandarla in porta al 46′ al termine di una concitata azione che ha visto coinvolti tutti i giocatori offensivi della. Il vantaggio viene ulteriormente accentuato all’84’ ed è ancora Morata a rendersi protagonista del secondo gol con un fantastico colpo di testa su un cross di Cuadrado. Nonostante i tre minuti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, i risultati in diretta LIVE della prima giornata Sky Sport Morata come Cr7, la Juventus sbanca Kiev: esordio vincente di Pirlo in Champions

Esordio vincente in Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo vince la prima gara in trasferta quest’anno e lo fa con la Dinamo Kiev in un match valido per il Gruppo G: decide una ...

Chiesa, esordio in Champions ed è subito record

TORINO- La Juventus inizia al massimo questa edizione di Champions League vincendo 2-0 in casa della Dinamo Kiev grazie ad una doppietta di Alvaro Morata. Tra i più positivi, per i bianconeri, anche ...

