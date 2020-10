Champions League: Dinamo Kiev-Juventus 0-2, doppietta di Morata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Buona la prima in Champions League per la Juve targata Pirlo. Nel primo turno della fase a gironi del "Gruppo G" i bianconeri battono la Dinamo Kiev 2-0 in trasferta e iniziano la competizione col piede giusto. Nei quattro precedenti i bianconeri non hanno mai perso (tre vittorie e un pareggio il bilancio). Ancora panchina per Dybala, spazio al tandem Kulusevski-Morata con Ramsey trequartista. Cuadrado e Chiesa sulle fasce, Rabiot preferito ad Arthur. Bianconeri pressanti in avvio; al 12' Chiesa sfonda a sinistra e cerca il diagonale sul palo lontano, ci arriva il portiere Buschan che salva la porta ucraina.Al 15' ancora l’ex viola che si accentra e cerca il destro a giro, pallone a lato. Occasione anche per Chiellini che però al 18' chiede il cambio per un problema muscolare. Entra subito ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Buona la prima inper la Juve targata Pirlo. Nel primo turno della fase a gironi del "Gruppo G" i bianconeri battono la2-0 in trasferta e iniziano la competizione col piede giusto. Nei quattro precedenti i bianconeri non hanno mai perso (tre vittorie e un pareggio il bilancio). Ancora panchina per Dybala, spazio al tandem Kulusevski-con Ramsey trequartista. Cuadrado e Chiesa sulle fasce, Rabiot preferito ad Arthur. Bianconeri pressanti in avvio; al 12' Chiesa sfonda a sinistra e cerca il diagonale sul palo lontano, ci arriva il portiere Buschan che salva la porta ucraina.Al 15' ancora l’ex viola che si accentra e cerca il destro a giro, pallone a lato. Occasione anche per Chiellini che però al 18' chiede il cambio per un problema muscolare. Entra subito ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - TheProfOfficial : RT @ProClubDestino: ???Buonasera! Siamo alla ricerca di un portiere DI RUOLO che abbia già esperienza in competizioni. Partecipiamo a:… - nagnur18 : RT @aaronramsey: Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl -