Champions League, colpo dello United in casa del Psg. Vince il Barcellona, si ferma il Chelsea (Di martedì 20 ottobre 2020) La Champions League regala subito emozioni nella prima serata. Grande ritorno del Manchester United che passa 2-1 a Parigi contro l'ultima finalista. Bene anche il Barcellona che rifila 5 reti agli ungheresi del Ferencvaros. Ok il Lipsia che grazie alla doppietta di Angelino stende i turchi del Basaksehir. Ecco tutti i risultati della serata:I RISULTATI caption id="attachment 1039915" align="alignnone" width="1024" Chelsea Siviglia, getty images/captionGIRONE EChelsea-Siviglia 0-0Rennes-Krasnodar 1-1 (st 56′ Guirassy rig, 59′ Ramirez)GIRONE FZenit San Pietroburgo-Brugges 1-2 (st 63′ Dennis, 74′ Horvath aut., 90′ De Ketelaere)Lazio-Borussia Dortmund 3-1 (pt 6′ Immobile, 23′ aut. Hitz; st 72′ Haaland, 76′ Akpa-Akpro)GIRONE GDinamo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Laregala subito emozioni nella prima serata. Grande ritorno del Manchesterche passa 2-1 a Parigi contro l'ultima finalista. Bene anche ilche rifila 5 reti agli ungheresi del Ferencvaros. Ok il Lipsia che grazie alla doppietta di Angelino stende i turchi del Basaksehir. Ecco tutti i risultati della serata:I RISULTATI caption id="attachment 1039915" align="alignnone" width="1024"Siviglia, getty images/captionGIRONE E-Siviglia 0-0Rennes-Krasnodar 1-1 (st 56′ Guirassy rig, 59′ Ramirez)GIRONE FZenit San Pietroburgo-Brugges 1-2 (st 63′ Dennis, 74′ Horvath aut., 90′ De Ketelaere)Lazio-Borussia Dortmund 3-1 (pt 6′ Immobile, 23′ aut. Hitz; st 72′ Haaland, 76′ Akpa-Akpro)GIRONE GDinamo ...

