Champions: Juve vince a Kiev (0-2). Lazio batte il Borussia (3-1) (Di martedì 20 ottobre 2020) Cominciano bene, Juventus e Lazio, in Champions League. La Juve vince a Kiev (0-2) con una doppietta di Morata. Mentre la Lazio piega il Borussia Dortmund in casa: 3-1. Ci mette lo zampino Chiesa nel primo gol Juventino, con una bella giocata. Poi Morata è lesto nel tap in. Raddoppio sempre di Morata su grande spunto di Cuadrado. La Lazio segna due gol nel primo tempo, poi Haaland le fa paura. Ma risolve Akpa-Akpro, ivoriano naturalizzato francese

