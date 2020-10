Champions | Inter e Atalanta per dimenticare ko campionato

Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - Inter : LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - GoalItalia : Riparte la Champions ?? Inter, Juve, Lazio e Atalanta: a voi ?????? - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #Inter, #Conte e #Handanovic presentano la gara di #UCL contro il #Gladbach - digitalsat_it : #SkySport Diretta #SkyChampions #1, Palinsesto Telecronisti @SkySport #Juventus, #Inter, #Atalanta, #Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Inter

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - La Champions per dimenticare i dolori del campionato. Inter e Atalanta si lanciano in Europa. La squadra di Conte comincia l'avventura europea con il Borussia Monchengladbach e ...Insomma, in Champions, con il tandem Vidal-Barella in mediana, per la trequarti se la dovrebbero giocare Eriksen e Sensi. Da capire, invece, se lo stesso Bastoni - ieri si è allenato in gruppo - possa ...