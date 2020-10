Centrodestra, per Roma Bertolaso o Todini. A Milano spunta Baresi (Di martedì 20 ottobre 2020) Ci sarebbe Guido Bertolaso in pole position come candidato del Centrodestra per la corsa a sindaco di Roma. E' quanto si apprende al termine del vertice Salvini-Meloni-Tajani. In lizza per la capitale, tuttavia, ci sarebbe anche Luisa Todini. Per Milano, invece, sarebbe spuntata l'idea di affidarsi a un campione del grande Milan di Sacchi: Franco Baresi. Sul nome di Guido Bertolaso il Centrodestra aveva trovato una convergenza già cinque anni fa. Alla fine, tuttavia, quella candidatura era stata messa in dubbio da Salvini e Meloni, tanto che quest'ultima decise di correre in prima persona. A quel punto Bertolaso si ritirò e Silvio Berlusconi decise di appoggiare Alfio Marchini.Per Torino, invece, il nome ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 ottobre 2020) Ci sarebbe Guidoin pole position come candidato delper la corsa a sindaco di. E' quanto si apprende al termine del vertice Salvini-Meloni-Tajani. In lizza per la capitale, tuttavia, ci sarebbe anche Luisa. Per, invece, sarebbeta l'idea di affidarsi a un campione del grande Milan di Sacchi: Franco. Sul nome di Guidoilaveva trovato una convergenza già cinque anni fa. Alla fine, tuttavia, quella candidatura era stata messa in dubbio da Salvini e Meloni, tanto che quest'ultima decise di correre in prima persona. A quel puntosi ritirò e Silvio Berlusconi decise di appoggiare Alfio Marchini.Per Torino, invece, il nome ...

