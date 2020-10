Centenario dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti | celebrazioni dal 24 al 26 ottobre

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Una delegazione dell’Unione(UICI) guidata dal Presidente Mario Barbuto, è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delledei cento anni di fondazione.Un gesto di attenzione da parte della massima autorità dello Stato che riconferma il legame di stima, vicinanza e affetto profondo che unisce in modo particolare la UICI alla persona del Presidente della Repubblica. L’incontro ha rappresentato innanzitutto l’occasione per ricordare come il nostro Paese sia stato tra i primi ad affermare i Diritti dei cittadini con disabilità visiva grazie all’adozione di provvedimenti lungimiranti, primo fra tutti il riconoscimento all’Unione della rappresentanza e tutela degli interessi materiali ...