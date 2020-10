Catania-Ternana mercoledì | ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sesto turno nel girone C della Serie C ed è una sfida particolare quella che vedrà ladi Lucarelli scendere giù aad affrontare la squadra locale. Gli etnei hanno salutato l’ex centravanti di Parma e Napoli e hanno iniziato un nuovo corso, con una nuova proprietà e nuovi obiettivi. Al neo mister Raffaele, ex Potenza, … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Catania di Giuseppe Raffaele sfida la Ternana di Cristiano Lucarelli, ex tecnico rossazzurro, nella 6ª giornata del Girone C di Serie C. Gli etnei, penalizzati di 4 punti, sono settimi in ...Successivamente ha arbitrato la partita al Liberati in cui la squadra rossoverde fu sconfitta dalla Casertana per 1-0 terminando la sua esperienza con la formazione ternana nel match proprio con il ...