Castagne al forno o in padella

Con l'autunno arriva il momento delle Castagne. Ecco una ricetta deliziosa per fare le direttamente a casa, una preparazione comoda per ogni occasione anche quando rientrate tardi dall'ufficio e avete voglia di qualcosa di sfizioso e volete accontentare i vostri bambini, vediamola insieme IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 1 kg di CastagnepadellaCarta fornoColtello appuntitoIniziamo la preparazione delle quindi per prima cosa sciacquate le Castagne sotto acqua corrente fredda, poi mettetele in un contenitore capiente e lasciatele in ammollo in acqua tiepida per circa un'ora. Dopo un' ora, incidete i gusci delle Castagne con la punta di un coltello molto tagliente (potete utilizzare anche il taglierino) stando attenti a non ...

