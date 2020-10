Casi di Coronavirus nelle scuole di Pomezia: altre due classi in isolamento, la situazione aggiornata al 20 ottobre (Di martedì 20 ottobre 2020) Casi di Coronavirus nelle scuole di Pomezia, il punto. Rispetto al precedente aggiornamento della scorsa settimana altre due classi della scuola primaria Trilussa sono state messe in isolamento a Pomezia (appena due giorni fa era stata data la notizia sempre alla Trilussa della positività di alcuni docenti, ndr). Prima di queste, lo ricordiamo, dall’inizio dell’anno scolastico, sono state poste in isolamento in città: una classe all’Istituto Copernico (di cui vi avevamo dato notizia qui), due al liceo Picasso, una alla scuola media Orazio, una al Pascal e un’altra ancora nella scuola primaria Trilussa. Coronavirus a Pomezia: i dati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020)didi, il punto. Rispetto al precedente aggiornamento della scorsa settimanaduedella scuola primaria Trilussa sono state messe in(appena due giorni fa era stata data la notizia sempre alla Trilussa della positività di alcuni docenti, ndr). Prima di queste, lo ricordiamo, dall’inizio dell’anno scolastico, sono state poste inin città: una classe all’Istituto Copernico (di cui vi avevamo dato notizia qui), due al liceo Picasso, una alla scuola media Orazio, una al Pascal e un’altra ancora nella scuola primaria Trilussa.: i dati ...

Pisa, secondo positività al Coronavirus

L’aumento vertiginoso dei casi di coronavirus nell’emisfero settentrionale è dovuto al fatto che le persone entrate in contatto con un contagiato “non sono state messe in quarantena per un periodo ade ...Seconda positività al Coronavirus nel Pisa. La comunicazione arriva dalla stessa società toscana attraverso una nota ufficiale. “Dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti è s ...