Cashback e lotteria scontrini | regole | funzionamento bonus e vincite

(Di martedì 20 ottobre 2020) Come funzionerannoper i pagamenti elettronici edegli: ecco tutti i dettagli, come partecipare, i premi e i. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

La moneta elettronica sta per ricevere una nuova e poderosa spinta in Italia, e in particolare dall'attuale Governo che sta per introdurre importanti novit ...Il cashback arriverà il prossimo febbraio 2021 sulle spese ... A questa cifra vanno aggiunti i premi della Lotteria degli Scontrini, ovvero premi annuali, mensili e sicuramente settimanali basati sul ...