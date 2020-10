Cartelle esattoriali, Misiani (viceministro Economia): “Non si possono bloccare all’infinito” (Di martedì 20 ottobre 2020) Sospensione Cartelle esattoriali. ”Le Cartelle sono bloccate fino al 31 dicembre, quindi dal 1° gennaio partirà l’invio. Non è un processo che si può bloccare all’infinito perché si tratta di tanti arretrati e gli arretrati vanno pagati”. Così questa mattina il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, lo sottolinea in un’intervista al programma “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv. >> Recovery Fund, trattativa congelata: fondi per l’Italia forse ad inizio 2021 Sospensione Cartelle esattoriali: “Abbiamo allungato di 12 mesi i termini delle notifiche” “Però abbiamo allungato di 12 ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Sospensione. ”Lesono bloccate fino al 31 dicembre, quindi dal 1° gennaio partirà l’invio. Non è un processo che si puòall’infinito perché si tratta di tanti arretrati e gli arretrati vanno pagati”. Così questa mattina ildell’Antonio, lo sottolinea in un’intervista al programma “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv. >> Recovery Fund, trattativa congelata: fondi per l’Italia forse ad inizio 2021 Sospensione: “Abbiamo allungato di 12 mesi i termini delle notifiche” “Però abbiamo allungato di 12 ...

matteosalvinimi : Il governo annuncia oggi lo stop alle cartelle esattoriali. Bene, è una vittoria della Lega e continueremo a mobili… - carlaruocco1 : Fino a fine anno non saranno inviate cartelle esattoriali e non si procederà a far pagare quelle vecchie. Basta b… - MolinariRik : Dopo al protesta della Lega il Governo fa marcia indietro e blocca 9 milioni di cartelle esattoriali che erano in p… - daniela19879415 : RT @matteosalvinimi: Il governo annuncia oggi lo stop alle cartelle esattoriali. Bene, è una vittoria della Lega e continueremo a mobilitar… - Stefyndq : RT @MolinariRik: Dopo al protesta della Lega il Governo fa marcia indietro e blocca 9 milioni di cartelle esattoriali che erano in partenza… -