Carlos Corona: “Mio padre non ha il coronavirus, mi dà psicofarmaci per paura della verità. Voglio andare via” (Di martedì 20 ottobre 2020) Carlos Corona ha 18 anni e per quanto è vero che debba essere tutelato, resta una persona ormai adulta, di cui in qualche modo dobbiamo parlare con la speranza che qualcuno possa intervenire per fare qualcosa. Nina Moric, dopo ore di silenzio ieri ha deciso di postare sui social una video chiamata fatta con Carlos Maria. Si capisce che è stata registrata dopo che Fabrizio Corona è intervenuto a Live-Non è la d’Urso; in questo caso ci sono dei riferimenti molto chiari e il figlio di Nina e di Fabrizio Corona, fa delle accuse molto pesanti; una cosa che lascia basiti è la prima accusa che fa al padre. Secondo Carlos, Fabrizio Corona non avrebbe il Coronavirus, ma avrebbe raccontato una ennesima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 ottobre 2020)ha 18 anni e per quanto è vero che debba essere tutelato, resta una persona ormai adulta, di cui in qualche modo dobbiamo parlare con la speranza che qualcuno possa intervenire per fare qualcosa. Nina Moric, dopo ore di silenzio ieri ha deciso di postare sui social una video chiamata fatta conMaria. Si capisce che è stata registrata dopo che Fabrizioè intervenuto a Live-Non è la d’Urso; in questo caso ci sono dei riferimenti molto chiari e il figlio di Nina e di Fabrizio, fa delle accuse molto pesanti; una cosa che lascia basiti è la prima accusa che fa al. Secondo, Fabrizionon avrebbe ilvirus, ma avrebbe raccontato una ennesima ...

