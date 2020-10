Carabinieri Piacenza, i pm chiedono il giudizio immediato per 16 dei 23 indagati: decisione del giudice il 22 ottobre (Di martedì 20 ottobre 2020) I pm hanno chiesto il giudizio immediato per 16 dei 23 indagati nell’inchiesta sulla stazione dei Carabinieri della Levante nella quale sono accusati a vario titolo di spaccio, corruzione, abuso d’ufficio e tortura. Sono dieci civili e sei membri dell’Arma le persone sulle quali la Procura di Piacenza ritiene di aver raccolto prove a sufficienza per arrivare a una rapida sentenza di colpevolezza, anche se a deciderlo sarà, entro il 22 ottobre, il giudice. In totale, ammontano a 62 i capi d’imputazione contestati, quasi tutti a carico dei cinque Carabinieri della Levante, quattro ancora in carcere e uno agli arresti domiciliari: Giuseppe Montella (40 capi) Salvatore Cappellano (13 capi), Angelo Esposito (9 capi), Giacomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) I pm hanno chiesto ilper 16 dei 23nell’inchiesta sulla stazione deidella Levante nella quale sono accusati a vario titolo di spaccio, corruzione, abuso d’ufficio e tortura. Sono dieci civili e sei membri dell’Arma le persone sulle quali la Procura diritiene di aver raccolto prove a sufficienza per arrivare a una rapida sentenza di colpevolezza, anche se a deciderlo sarà, entro il 22, il. In totale, ammontano a 62 i capi d’imputazione contestati, quasi tutti a carico dei cinquedella Levante, quattro ancora in carcere e uno agli arresti domiciliari: Giuseppe Montella (40 capi) Salvatore Cappellano (13 capi), Angelo Esposito (9 capi), Giacomo ...

La procura di Piacenza ha chiesto il giudizio immediato per 16 dei 23 indagati dell'inchiesta sulla stazione dei carabinieri Levante, azzerata a fine luglio con l'arresto dei militari per reati come s ...

