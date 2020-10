Caos nell'ospedale di Galli Milano, maxi contagio al Sacco (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il reparto di cardiologia dell'ospedale Sacco di Milano e' stato svuotato dei pazienti a causa di un cluster di Covid Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il reparto di cardiologia dell'die' stato svuotato dei pazienti a causa di un cluster di Covid Segui su affaritaliani.it

ImadAbod1 : @repubblica Quando strano fin'che il mondo cade adosso a tutti il caos e pure I saggi Non ci sono piu spate ×che d… - s__russo : @mrobespierre3 Questo ti fa onore. Volevo semplicemente indurti a riflettere che, quando si abusa della libertà, oc… - Primonumero : Caos tamponi nell’isernino, tanti da rifare e tempi che si allungano. L’Asrem: “Stiamo risolvendo”… - aliceebarbiero : RT @armoniaecaos_: C'è qualcosa nell'arte, come nella natura, del resto, che ci rassicura, e qualcosa che invece, ci tormenta, ci turba. Du… - giulianaornaghi : @TgrLombardia Monza nel caos causa code per tamponi che si svolgono in pieno centro nell’ospedale vecchio!!! Come m… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos nell Livorno nel caos: piantate tre croci nello stadio Goal.com Sfondano finestra e rubano tutto Ladri ancora scatenati nelle case

L’ultimo raid martedì sera. Magro il bottino ma preoccupa. l’escalation di colpi . registrati nell’ultimo mese ...

Usa 2020, interferenze da Iran e Russia

NEW YORK (22ottobre 2020) - Iran e Russia starebbero cercando di interferire sulle presidenziali in Usa- Lo denuncia il direttore dell'Intelligence, John Ratcliffe. Fra le strategie adottate ci sarebb ...

L’ultimo raid martedì sera. Magro il bottino ma preoccupa. l’escalation di colpi . registrati nell’ultimo mese ...NEW YORK (22ottobre 2020) - Iran e Russia starebbero cercando di interferire sulle presidenziali in Usa- Lo denuncia il direttore dell'Intelligence, John Ratcliffe. Fra le strategie adottate ci sarebb ...