Cantieristica | Vittoria vara nuova divisione Yacht 3

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Adnkronos) - "s rappresenta un nuovo e importante traguardo per la nostra azienda - sottolinea Paolo Duò, presidente del Cantiere Navale- forti dei risultati raggiunti e dei riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti in quasi cento anni di impegno e dedizione nella fornitura di imbarcazioni per Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Marina Militare del nostro Paese e nelle numerose commesse internazionali da paesi come Malta, Cipro, Libia, Croazia, Slovenia, Tunisia, Algeria, Russia e Romania, solo per fare alcuni esempi, abbiamo deciso di investire nel luxury garantendo il mantenimento degli stessi standard qualitativi e la stessa capacità di coniugare innovazione e tradizione artigianale. Per questasfida abbiamo deciso di estendere la nostra ...