Campania, si va verso la “fase D”: raddoppiati i posti di terapia intensiva (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome si evince dal bollettino odierno dell’Unità di Crisi della Regione Campania i posti attualmente attivati di terapia intensiva sono saliti a 227. Di fatto raddoppiati, dato che nella giornata di ieri i posti di terapia intensiva disponibili erano 113. In sostanza la Campania si avvia verso la fase definita ad alto rischio, ovvero la cosiddetta “Fase D”. Il passaggio dalla fase B (559 posti letto) alla fase C (600 posti di degenza, 200 di terapia sub-intensiva e 200 di terapia intensiva), deciso a fine settembre, pochi giorni dopo la riconferma ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome si evince dal bollettino odierno dell’Unità di Crisi della Regioneattualmente attivati disono saliti a 227. Di fatto, dato che nella giornata di ieri ididisponibili erano 113. In sostanza lasi avviala fase definita ad alto rischio, ovvero la cosiddetta “Fase D”. Il passaggio dalla fase B (559letto) alla fase C (600di degenza, 200 disub-e 200 di), deciso a fine settembre, pochi giorni dopo la riconferma ...

