Campania, De Luca blinda le province: stop agli spostamenti (Di martedì 20 ottobre 2020) Nuove misure restrittive in Campania per contrastare l’emergenza Covid. Dopo l’annuncio del coprifuoco dal prossimo weekend, la Regione intende vietare gli spostamenti non giustificati tra province. L’Unità di crisi della Regione fa sapere che “per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, l’Ordinanza prevederà la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Nuove misure restrittive inper contrastare l’emergenza Covid. Dopo l’annuncio del coprifuoco dal prossimo weekend, la Regione intende vietare glinon giustificati tra. L’Unità di crisi della Regione fa sapere che “per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, l’Ordinanza prevederà la limitazione degliinterprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

chetempochefa : ”C'è una mosca che le dà fastidio, glielo dico perché poi Crozza ne approfitta.' @fabfazio con il Presidente della… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - VincenzoDeLuca : COVID-19, COLLOQUIO CON IL MINISTRO LAMORGESE: SUBITO 100 MILITARI IN CAMPANIA Leggi la notizia - VivoinGermania : @VincenzoDeLuca Se Luca chiude la scuola in Campania perché sa bene che è inutile tenerla aperta, tanto non ci va n… - PinoSa54 : ????????....100 militari...a fare cosa...??!! Da soli non hanno potere di Forze di Polizia a meno che non siano cmq aff… -