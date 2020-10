Campania, da venerdì 23 ottobre coprifuoco alle 23 (Di martedì 20 ottobre 2020) Campania, da venerdì 23 ottobre coprifuoco alle 23: “Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana”. Lo annuncia il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. “Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora, si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania, come si è chiesto anche in Lombardia”. coprifuoco da giovedì in Lombardia Da giovedì 22 ottobre la Lombardia – salvo decisioni diverse e nazionali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020), da venerdì 2323: “Ci prepariamo a chiedere in giornata il, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana”. Lo annuncia il presidente della, Vincenzo De Luca. “Volevamo partire dall’ultimo week end di, ma partiamo ora, si interrompono le attività e la mobilità23 per contenere l’onda di contagio.23 da venerdì si chiude tutto anche in, come si è chiesto anche in Lombardia”.da giovedì in Lombardia Da giovedì 22la Lombardia – salvo decisioni diverse e nazionali ...

