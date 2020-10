Campania, coprifuoco notturno da venerdì 23 ottobre: l’annuncio di De Luca (Di martedì 20 ottobre 2020) Anche la Campania imporrà il coprifuoco. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, seguendo la strada intrapresa dalla Lombardia. Da venerdì 23 ottobre su tutto il territorio regionale scatterà il coprifuoco dalle ore 23:00. “Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi – ha detto il governatore campano -. Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilita’ alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Anche laimporrà il. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Vincenzo De, seguendo la strada intrapresa dalla Lombardia. Da venerdì 23su tutto il territorio regionale scatterà ildalle ore 23:00. “Ci prepariamo a chiedere in giornata il. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi – ha detto il governatore campano -. Volevamo partire dall’ultimo week end dima partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilita’ alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche income si è chiesto anche in ...

