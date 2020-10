Campania come la Lombardia: coprifuoco totale dalle 23, riaprono le scuole elementari (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la tanto discussa decisione di chiudere le scuole nell’intera regione Campania, il governatore Vincenzo De Luca cambia di nuovo strategia nei confronti della nuova ondata di contagio che ha colpito la regione nelle ultime settimane: le nuove decisioni del governatore prevedono misure analoghe a quelle adottate recentemente in Lombardia. coprifuoco E’ lo stesso De Luca ad annunciare il coprifuoco notturno già a partire da questo weekend (“Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in ... Leggi su giornal (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la tanto discussa decisione di chiudere lenell’intera regione, il governatore Vincenzo De Luca cambia di nuovo strategia nei confronti della nuova ondata di contagio che ha colpito la regione nelle ultime settimane: le nuove decisioni del governatore prevedono misure analoghe a quelle adottate recentemente inE’ lo stesso De Luca ad annunciare ilnotturno già a partire da questo weekend (“Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche insi è chiesto anche in ...

RaiNews : 'Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia'#coronavirus - NicolaPorro : Il #Governo, come conferma l'ennesimo #Dpcm, continua a colpevolizzare i cittadini. Ma lo #Stato cosa ha fatto in q… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT: 'Per la Campania, come per le altre Regioni, abbiamo predisposto la possibilità per… - affari_politici : Ma come? E il lanciafiamme? E allouin? I troppi rischi da virus a Napoli – come titola il quotidiano Il Mattino – h… - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Anche la Campania imporrà il coprifuoco come la Lombardia. Lo ha detto il governatore De Luca. Scatterà alle 23 del 23… -