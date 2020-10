Calo dei consensi per Conte: dopo il no al Mes, il premier costretto alla “verifica” che può comprometterlo (Di martedì 20 ottobre 2020) Conte, Calo dei consensi portato dalla seconda ondata dopo l’enorme consenso ottenuto nei primi mesi di epidemia, Giuseppe Conte subisce il più pesante crollo di fiducia da parte degli italiani da quando è alla guida del governo giallo-rosso. A rilevarlo è uno studio commissionato a un istituto di ricerca italiano da investitori internazionali che operano nel comparto assicurativo e riportato dal Corriere della Sera. Secondo il report che lo accompagna, la narrazione di Conte “non sembra convincere più i cittadini, che nel quotidiano affrontano una realtà diversa da quella che viene loro rappresentata”. L’indice di fiducia nel primo ministro perde 3,8 punti percentuali rispetto a dieci giorni ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020)deiportato dseconda ondatal’enorme consenso ottenuto nei primi mesi di epidemia, Giuseppesubisce il più pesante crollo di fiducia da parte degli italiani da quando èguida del governo giallo-rosso. A rilevarlo è uno studio commissionato a un istituto di ricerca italiano da investitori internazionali che operano nel comparto assicurativo e riportato dal Corriere della Sera. Secondo il report che lo accompagna, la narrazione di“non sembra convincere più i cittadini, che nel quotidiano affrontano una realtà diversa da quella che viene loro rappresentata”. L’indice di fiducia nel primo ministro perde 3,8 punti percentuali rispetto a dieci giorni ...

Ultime Notizie dalla rete : Calo dei Per Conte arriva il calo dei consensi: costretto a una verifica che può ridurne il potere Corriere della Sera Coronavirus, in calo la curva dei contagi in Puglia: +295 casi e 3 decessi

BARI - Si registra un lieve calo della curva dei contagi da Covid-19 in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento ...

Confartigianato: "Per la ripresa servono risorse a sostegno dell’economia reale e non solo “green” e “digitale”

2% dei prestiti al totale delle imprese, trend che inverte il segno rispetto al -1,8% di tre mesi prima. Per quanto riguarda le regioni in cui i prestiti alle piccole imprese sono al di sotto dello ...

