Call of Duty: Modern Warfare e Warzone incontrano Texas Chainsaw Massacre e Saw nel nuovo evento di Halloween ora disponibile (Di martedì 20 ottobre 2020) A settembre, Activision ha presentato The Haunting of Verdansk, un nuovo spaventoso evento di Halloween a tempo limitato per Call of Duty: Modern Warfare e Warzone; e ora sono stati confermati un sacco di dettagli aggiuntivi, inclusa la notizia che l'evento includerà un cameo di The Texas Chainsaw Massacre e Saw.The Haunting of Verdansk durerà due settimane a partire da oggi 20 ottobre e terminerà il 3 novembre. L'evento porta una serie di aggiunte, comprese le infiltrazioni notturne in alcune modalità Warzone.La mappa notturna entra in gioco anche in Zombie Royale, una modalità in cui se verremo uccisi diventeremo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) A settembre, Activision ha presentato The Haunting of Verdansk, unspaventosodia tempo limitato perof; e ora sono stati confermati un sacco di dettagli aggiuntivi, inclusa la notizia che l'includerà un cameo di Thee Saw.The Haunting of Verdansk durerà due settimane a partire da oggi 20 ottobre e terminerà il 3 novembre. L'porta una serie di aggiunte, comprese le infiltrazioni notturne in alcune modalità.La mappa notturna entra in gioco anche in Zombie Royale, una modalità in cui se verremo uccisi diventeremo ...

annjosiah : RT @_MusicaCheResta: Un ringraziamento particolare a mio fratello che mi ha contagiato con questo videogioco (Call of Duty Warzone). Ammett… - infoitscienza : Call of Duty Warzone si prepara ad Halloween | le novità in arrivo nel Battle Royale - infoitscienza : Call of Duty Warzone: aggiornamento Halloween, novità e crossover - lipestandoo : peguei mestre denovo no call of duty -