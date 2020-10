Calendario Champions League oggi: orari partite, tv, programma, streaming (20 ottobre) (Di martedì 20 ottobre 2020) Torna finalmente il grande spettacolo della Champions League di calcio 2020, che si aprirà proprio quest’oggi con ben otto partite in programma, a partire dalle ore 18.55, quando la Juventus farà visita alla Dinamo Kiev, in diretta su Sky Sport Uno, ed in streaming su Sky Go e Now Tv, contemporaneamente a Zenit San Pietroburgo-Brugge, questa volta su Sky Sport 254. Alle 21 toccherà invece alla Lazio, deludente in campionato, che sfiderà il Borussia Dortmund, sempre su Sky Sport Uno, con il big match PSG-Manchester United su Sky Sport 253 e Chelsea-Siviglia su Sky Sport 254. Su Sky Sport 255 invece l’esordio del Barcellona, impegnato contro gli ungheresi del Ferencvaros, con Lipsia-Basaksehir su Sky Sport 256. A chiudere il quadro Rennes-Krasnodar, ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Torna finalmente il grande spettacolo delladi calcio 2020, che si aprirà proprio quest’con ben ottoin, a partire dalle ore 18.55, quando la Juventus farà visita alla Dinamo Kiev, in diretta su Sky Sport Uno, ed insu Sky Go e Now Tv, contemporaneamente a Zenit San Pietroburgo-Brugge, questa volta su Sky Sport 254. Alle 21 toccherà invece alla Lazio, deludente in campionato, che sfiderà il Borussia Dortmund, sempre su Sky Sport Uno, con il big match PSG-Manchester United su Sky Sport 253 e Chelsea-Siviglia su Sky Sport 254. Su Sky Sport 255 invece l’esordio del Barcellona, impegnato contro gli ungheresi del Ferencvaros, con Lipsia-Basaksehir su Sky Sport 256. A chiudere il quadro Rennes-Krasnodar, ...

SkySport : TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague… - Davide1926___ : RT @SkySport: TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport ht… - AghemoPaolo : RT @SkySport: TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport ht… - EleSerra : RT @SkySport: TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport ht… - MatteoBarzaghi : RT @SkySport: TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport ht… -