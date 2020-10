Calenda candidato sindaco di Roma. Nel 2018 dichiarava: “Neanche morto, sarei un cialtrone” – VIDEO (Di martedì 20 ottobre 2020) Se cambiare idea è sinonimo di intelligenza, i politici nostrani – di destra, di centro e di sinistra – sono intelligentissimi. Capita spesso di notare incoerenze nei discorsi di parecchi esponenti della politica tricolore. Stavolta riportiamo il cambiamento di pensiero – legittimo, per carità – del leader di Azione, Carlo Calenda. Domenica ha annunciato a … L'articolo Calenda candidato sindaco di Roma. Nel 2018 dichiarava: “Neanche morto, sarei un cialtrone” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 20 ottobre 2020) Se cambiare idea è sinonimo di intelligenza, i politici nostrani – di destra, di centro e di sinistra – sono intelligentissimi. Capita spesso di notare incoerenze nei discorsi di parecchi esponenti della politica tricolore. Stavolta riportiamo il cambiamento di pensiero – legittimo, per carità – del leader di Azione, Carlo. Domenica ha annunciato a … L'articolodi. Nel: “Neancheun cialtrone” –NewNotizie.it.

