Calcio Napoli, nuovi casi Covid nell'Az Alkmaar: a rischio la gara di Europa League (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo aver annunciato nei giorni scorsi di aver registrato 9 positivi al coronavirus fra giocatori e staff, il club, che dovrebbe affrontare il Calcio Napoli, ha fatto sapere che oggi sono stati rilevati nuovi casi. Emergenza all'Az Alkmaar, la squadra olandese che giovedi' e' attesa al San Paolo per affrontare il Calcio Napoli nella prima …

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli La partita di Europa League tra Napoli e AZ non è in discussione, le norme Uefa sono chiare CalcioNapoli24 Vincenzo Spadafora: “Parole De Luca su Juventus-Napoli? Pensi alla sanità in Campania, ha fallito”

“Le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca su Juventus-Napoli? Lo invito a occuparsi del sistema sanitario e non di calcio. Il Napoli ha fatto ricorso, ma il protocollo a cui faceva ri ...

Torna la Champions League tra timori Codiv e tanti positivi. Stasera in campo Juve e Lazio

Inizio piu' tranquillo per l'Atalanta, se assorbirà le amnesie di Napoli, in casa dei danesi del Midtjyllanda, una delle quattro esordienti assolute con Baseksehir, Krasnodar e Rennes.

"Le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca su Juventus-Napoli? Lo invito a occuparsi del sistema sanitario e non di calcio. Il Napoli ha fatto ricorso, ma il protocollo a cui faceva ri ...Inizio piu' tranquillo per l'Atalanta, se assorbirà le amnesie di Napoli, in casa dei danesi del Midtjyllanda, una delle quattro esordienti assolute con Baseksehir, Krasnodar e Rennes.