Cagnolina Chicca, esito dell’udienza di stamattina in Corte d’appello (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Doveva tenersi lo scorso 18 settembre la prima udienza presso l’aula della Corte d’appello di Salerno contro Antonio Fuoco, ma causa assenza dell’imputato detenuto in carcere per altri motivi, è stata rinviata a stamattina. L’udienza di oggi, in cui è stato presente anche Fuoco, ha visto anche da parte della Magistratura un forte segnale di condanna verso simili atrocità: confermata la decisione di primo grado ad un anno e nove mesi di reclusione per maltrattamento ed uccisione della Cagnolina Chicca. L’appellante è stato condannato al pagamento di ulteriori spese processuali. Le motivazioni della decisione saranno rese note entro trenta giorni. Con la conferma di quanto aveva previsto già il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Doveva tenersi lo scorso 18 settembre la prima udienza presso l’aula dellad’appello di Salerno contro Antonio Fuoco, ma causa assenza dell’imputato detenuto in carcere per altri motivi, è stata rinviata a. L’udienza di oggi, in cui è stato presente anche Fuoco, ha visto anche da parte della Magistratura un forte segnale di condanna verso simili atrocità: confermata la decisione di primo grado ad un anno e nove mesi di reclusione per maltrattamento ed uccisione della. L’appellante è stato condannato al pagamento di ulteriori spese processuali. Le motivazioni della decisione saranno rese note entro trenta giorni. Con la conferma di quanto aveva previsto già il ...

ottopagine : Cagnolina Chicca, confermata la pena ad un anno e nove mesi #Salerno - maurquie : Cagnolina Chicca, martedì 20 ottobre 2020 udienza in Corte d'appello - bassairpinia : Cagnolina Chicca, martedì 20 ottobre udienza in Corte d'Appello. - - ottopagine : Cagnolina Chicca, martedì l'udienza in Corte d'Appello #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Cagnolina Chicca Cagnolina Chicca, si attende l'udienza in Corte d'Appello: sit in degli animalisti SalernoToday