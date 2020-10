Cagliari, squadra ancora in isolamento e nuovo giro di tamponi (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo pomeriggio il Cagliari riprenderà gli allenamenti. I giocatori, dopo il caso Covid all’interno del gruppo squadra aspettano i risultati dei tamponi Continua l’isolamento fiduciario del Cagliari dopo la positività riscontrata alla vigilia della sfida con il Cagliari. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU CagliariNEWS24 Nella giornata di oggi sono attesi i risultati i tamponi effettuati nella giornata di ieri. Questo pomeriggio allenamento al Centro Sportivo di Assemini con un occhio di riguardo verso Rog e Ceppitelli che hanno manifestato un affaticamento muscolare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo pomeriggio ilriprenderà gli allenamenti. I giocatori, dopo il caso Covid all’interno del gruppoaspettano i risultati deiContinua l’fiduciario deldopo la positività riscontrata alla vigilia della sfida con il. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24 Nella giornata di oggi sono attesi i risultati ieffettuati nella giornata di ieri. Questo pomeriggio allenamento al Centro Sportivo di Assemini con un occhio di riguardo verso Rog e Ceppitelli che hanno manifestato un affaticamento muscolare. Leggi su Calcionews24.com

