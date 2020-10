Burioni: "La telefonata di Conte ai Ferragnez? Nel '56, gli Usa salvi col vaccino di Elvis in tv" (Di martedì 20 ottobre 2020) “Criticate Conte per Fedez? Nel 1956 l’America si salvò con il vaccino di Elvis in diretta tv”: a dirlo è il virologo Roberto Burioni con un post pubblicato sulla pagina Facebook Medical Facts. Lo scienziato ha così commentato la notizia della telefonata fatta dal premier al rapper e alla moglie Chiara Ferragni, chiedendo il loro supporto per invitare i più giovani a indossare i dispositivi di protezione e rispettare le misure anti-Covid.Burioni scrive: “Trovo molto ingiuste le critiche al Presidente del Consiglio Conte per il fatto di avere chiesto aiuto a Fedez e Chiara Ferragni al fine di convincere la gente, e soprattutto i giovani, a portare la mascherina e a stare più attenti”.“Nel 1956 la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) “Criticateper Fedez? Nel 1956 l’America si salvò con ildiin diretta tv”: a dirlo è il virologo Robertocon un post pubblicato sulla pagina Facebook Medical Facts. Lo scienziato ha così commentato la notizia dellafatta dal premier al rapper e alla moglie Chiara Ferragni, chiedendo il loro supporto per invitare i più giovani a indossare i dispositivi di protezione e rispettare le misure anti-Covid.scrive: “Trovo molto ingiuste le critiche al Presidente del Consiglioper il fatto di avere chiesto aiuto a Fedez e Chiara Ferragni al fine di convincere la gente, e soprattutto i giovani, a portare la mascherina e a stare più attenti”.“Nel 1956 la ...

Nel 1956 l’America si salvò con il vaccino di Elvis in diretta tv”: a dirlo è il virologo Roberto Burioni con un post pubblicato sulla pagina Facebook Medical Facts. Lo scienziato ha così commentato ...

