Burioni: "Coprifuoco? Maggior veicolo di contagio sono i metronotte..." (Di martedì 20 ottobre 2020) Valentina Dardari Il professore ha ironizzato su Twitter parlando dell'idea della Lombardia di istituire il Coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino Ha avuto notevole successo il post ironico del professor Roberto Burioni che su Twitter non ha nascosto la sua perplessità riguardo l'idea della Lombardia di istituire il Coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. L'ironia di Burioni su Twitter "Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di Coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente che il Maggior veicolo di contagio sono i metronotte". Così ha twittato il professore di Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ieri ...

