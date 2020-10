Burioni: “Coprifuoco in Lombardia? E’ scientificamente provato che il maggior veicolo di contagio sono i metronotte” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente che il maggior veicolo di contagio sono i metronotte“: il virologo Roberto Burioni ironizza su Twitter, riferendosi alla proposta di coprifuoco per fermare i contagi di Coronavirus. Coronavirus, Lombardia al Governo: “Stop a tutto dalle 23 alle 5” Coronavirus in Lombardia, Fontana: “Coprifuoco soluzione migliore per dare un colpo al contagio, timore che entro fine mese la situazione diventi impegnativa”L'articolo Burioni: “Coprifuoco in Lombardia? E’ scientificamente ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Di fronte a numeri drammatici, inproposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché èche ildii metronotte“: il virologo Robertoironizza su Twitter, riferendosi alla proposta di coprifuoco per fermare i contagi di Coronavirus. Coronavirus,al Governo: “Stop a tutto dalle 23 alle 5” Coronavirus in, Fontana: “Coprifuoco soluzione migliore per dare un colpo al, timore che entro fine mese la situazione diventi impegnativa”L'articolo: “Coprifuoco in? E’...

