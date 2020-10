Bruno Alves ha contratto il coronavirus | l’agente | “Se lo prende uno attento come lui…”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ilha colpito in settimana diverse squadre. Dopo il caso del Genoa, altri positivi in casa Torino e soprattutto Parma. La società non ha reso noti i nomi dei calciatori che hannoil Covid-19 ma uno di questi è venuto a galla dalle dichiarazioni rilasciate a Parma Live dall'agente Oscar Damiani, procuratore dipositivo, parla l'agentecaption id="attachment 790049" align="alignnone" width="444"(getty images)/caption"sta bene, è risultato positivo ma è asintomatico", ha spiegato l'agente del difensore. "Dico che è un vero peccato, ma se loun atletalui, così, ...

Un professionista come Bruno Alves in trent’anni di carriera non l’ho mai incontrato, grande livello, un grande professionista, bisogna essere molto attenti perché se è successo a lui può succedere a ...Tra i 7 calciatori del Parma positivi al Coronavirus c'è anche Bruno Alves, non utilizzato domenica a Udine. L'agente: "Sta bene, è asintomatico". Dei 7 positivi al Coronavirus in casa Parma, ecco ...