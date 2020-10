Brexit, Londra e UE adesso giocano d’astuzia (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Schermaglie a colpi di tweet diplomatici, dichiarazioni strategiche che, da un lato, segnalano la volontà di andare avanti nelle discussioni e, dall’altro, puntano a salvare la faccia davanti all’opinione pubblica. “Ho appena parlato” con il Capo negoziatore britannico per la Brexit “David Frost. Come affermato dalla Presidente von der Leyen venerdì, ho confermato che l’UE resta disponibile ad intensificare i colloqui a Londra questa settimana, su tutti gli argomenti e sulla base di testi giuridici. Attendiamo ora la reazione del Regno Unito“. Lo ha detto il negoziatore della UE, Michel Barnier, su Twitter in relazione alle difficili trattative per il dopo-Brexit. Da Londra, però, la risposta è (apparentemente) secca: la ripresa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Schermaglie a colpi di tweet diplomatici, dichiarazioni strategiche che, da un lato, segnalano la volontà di andare avanti nelle discussioni e, dall’altro, puntano a salvare la faccia davanti all’opinione pubblica. “Ho appena parlato” con il Capo negoziatore britannico per la“David Frost. Come affermato dalla Presidente von der Leyen venerdì, ho confermato che l’UE resta disponibile ad intensificare i colloqui aquesta settimana, su tutti gli argomenti e sulla base di testi giuridici. Attendiamo ora la reazione del Regno Unito“. Lo ha detto il negoziatore della UE, Michel Barnier, su Twitter in relazione alle difficili trattative per il dopo-. Da, però, la risposta è (apparentemente) secca: la ripresa ...

Piu_Europa : Il Regno Unito si trova a fronteggiare una risalita vertiginosa di casi di #Covid in un clima di tensione per la… - antoguerrera : Siccome oggi sarebbe l’ultima serata “di libertà a Londra”, prima delle restrizioni anti Covid... ...adesso vi spi… - robtic58 : RT @Piu_Europa: Il Regno Unito si trova a fronteggiare una risalita vertiginosa di casi di #Covid in un clima di tensione per la #Brexit e… - tobiamc : RT @Piu_Europa: Il Regno Unito si trova a fronteggiare una risalita vertiginosa di casi di #Covid in un clima di tensione per la #Brexit e… - Dondolino72 : RT @Piu_Europa: Il Regno Unito si trova a fronteggiare una risalita vertiginosa di casi di #Covid in un clima di tensione per la #Brexit e… -